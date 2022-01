Nicolò Pirlo lascia il calcio: il figlio dell’ex Juve si da alla moda

Il figlio dell'ex allenatore della Juventus ha parlato attraverso i suoi profili social lanciando alcune sue nuove iniziative e annunciando l'allontanamento dal campo

"In queste settimane sto lavorando senza sosta per dare inizio al mio sogno: unire la moda al calcio. Sto studiando la storia e le collaborazioni passate, creando i primi modelli e riunendo la squadra con la quale scenderò in campo.

Il giovane ha poi continuato a spiegare i motivi della sua scelta attraverso le sue Instagram Stories, attraverso le quali ha chiarito di non voler comunque abbandonare il calcio in generale ma che rimarrà sul campo da gioco per prendere parte ad alcune iniziative benefiche: "Non lascerò mai il calcio, lo porterò sempre con me. Nel mio brand, domani. Per fare del bene, oggi. Il calcio è sempre stato il mio modo di vivere, di respirare e di essere felice. Da oggi ogni volta che toccherò un pallone sarà per fare del bene".