Nicolò Pirlo: “Avere questo cognome è pesante, nessuno ha creduto in me. Voglio scrivere la mia storia”

Il figlio dell'ex allenatore della Juve ha postato un video sui social in cui ha dato libero sfogo ai suoi pensieri personali

redazionejuvenews

Nella serata di ieri la Juve ha trovato la sua quinta vittoria nel girone di Champions battendo gli svedesi del Malmo per 1-0. Ma a far esplodere l'Allianz Stadium non è stata solamente la rete realizzata da Moise Kean, ma soprattutto il gol del 3-3 dello Zenit contro il Chelsea al 94° minuto che, ha consentito alla Vecchia Signora di qualificarsi come prima, diminuendo di conseguenza le possibilità di pescare una big agli ottavi. Non si può dire invece la stessa cosa per quel che riguarda il cammino in campionato, con i bianconeri che al momento sono fuori dalla zona Champions, anche a causa delle 5 sconfitte gia maturate in questa prima parte di stagione. E' un dato allarmante, se consideriamo che nella passata stagione alla prima di Pirlo in panchina, la Juve totalizzò 6 k.o in tutta l'annata.

Cammino che i bianconeri proveranno a ripetere, dato che con l'ex Campione del Mondo erano arrivati due trofei e la qualificazione nella massima competizione europea, anche se questo non è bastato per una sua riconferma. Nonostante questo però, c'è chi prova ad emulare in tutto e per tutto le gesta dell'ex centrocampista di Juve e Milan e si tratta di suo figlio Nicolò Pirlo, il quale ha pubblicato un video molto significativo sul suo account Instagram, in cui ha dato libero sfogo ai suoi pensieri.

"Ho amato il calcio da quando ho memoria, scorre nelle mie vene e nel mio DNA. Le partite con la squadra, gli allenamenti in camera con mio padre nelle notti in cui sognavo San Siro. Oltre ad essere il lavoro di papà, per me è una grande passione, è lo sport che amo e vivo ogni giorno. Certo, vivere con te non è sempre stato facile, la gente vede me e pensa subito a te. A volte avere il tuo cognome è pesante perche la prima cosa che la gente mi chiede è se sono tuo figlio. Nessuno ha creduto in me, hanno creduto che io fossi te, ma la verità è che io mi considero per quello che valgo, ho fiducia in me stesso. Ognuno insegue i propri sogni e i miei sono complementari ai tuoi, voglio scrivere la mia storia.Mi chiamo Nicolò Pirlo, questo è il mio nome".