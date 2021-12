Calciomercato Juventus / Clamoroso Lukaku: annuncio da paura!

1 di 2

Romelu Lukaku

Le strade del calciomercato, si sa, sono veramente infinite. E nulla è mai certo quando si parla di questo delicatissimo e "oscuro" argomento. Anzi, tutto è veramente possibile e le ultime sessioni di mercato - della Juve, ma non solo - lo dimostrano ampiamente. Dopo l'approdo di uno come Cristiano Ronaldo a Torino, i tifosi bianconeri hanno imparato che la parola "impossibile" non esiste quando si parla di calciomercato.

Altre fulgide testimonianze dell'imprevedibilità di quello che può succedere, in particolare, sono arrivate proprio la scorsa estate. In quanti, all'inizio della sessione, avrebbero scommesso su quello che poi si è realmente verificato? Donnarumma al PSG, CR7 al Manchester United, il clamoroso passaggio di Calhanoglu da una parte all'altra dei navigli, Lukaku al Chelsea. E poi l'addio di Leo Messi al Barcellona, qualcosa che nessuno poteva veramente immaginarsi. Questo solo per citare alcuni esempi.

Tutta questa premessa per parlarvi di una notizia che, proprio in queste ultime ore, sta impazzando sul web e che potrebbe coinvolgere da vicino la Juventus. Un annuncio pesantissimo che riguarda Romelu Lukaku. Sì, proprio l'ex nerazzurro che neanche troppo tempo fa fu vicinissimo alla Vecchia Signora. Andiamo dunque nel dettaglio della notizia in questione <<<