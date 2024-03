Nicolini: “Resto basito dalle prestazioni della Juve dell’ultimo periodo”

Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakhtar, ha detto la sua sulla Juvea RBN. Ecco le sue parole: "Difficile dare una spiegazione a questa fase. Dopo una serie di risultati positivi, è arrivato un filotto eccezionalmente negativo. Una volta annusata la qualificazione in Champions League, sono emerse le difficoltà nel rapporto tra allenatore e squadra, ci sono giocatori che rendono molto meno rispetto alle proprie potenzialità. Resto basito dai risultati e dalle prestazioni delle ultime otto giornate. Non so se in società abbiano o meno le idee chiare sul futuro, in particolare di Allegri, ma anche rispetto ai giocatori. Ho l'impressione che la Juve stia perdendo tempo".