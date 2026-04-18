La Juventus Next Gen, scenderà in campo oggi alle ore 20:30 per il match contro la Pianese, nella gara valida per la trentasettesima giornata di campionato. Nella giornata di ieri, l’allenatore dei bianconeri Massimo Brambilla, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la squadra toscana.

Le dichiarazioni di Brambilla

VITTORIA COL GUIDONIA MONTECELIO: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione perché, in questo campionato, non è mai facile vincere. Siamo riusciti a portare a casa il risultato rischiando poco dietro; siamo stati molto concreti, interpretando bene la fase difensiva e gestendo con maturità il vantaggio una volta sbloccata la partita. È mancata soltanto la rete per chiuderla definitivamente, ma resta un’ottima prova considerando il momento attuale del campionato”.

GESTIONE ROSA E PLAYOFF: “In generale i ragazzi stanno bene, nonostante qualche piccolo acciacco e alcuni giocatori che si sono allenati un po’ a singhiozzo durante la settimana. La nostra intenzione è quella di mandare in campo la formazione migliore per disputare un’altra buona partita: se vogliamo ottenere il risultato, dobbiamo fare bene senza pensare già alla fase finale. Per questo, in queste ultime due gare, scenderà in campo la squadra più competitiva possibile”.

LA SFIDA CONTRO LA PIANESE: “La Pianese ha fatto un ottimo campionato: è partita con l’obiettivo di salvarsi e ci è riuscita in fretta, stabilizzandosi, poi, con merito in zona play-off. È una squadra molto concreta, pratica e difficile da affrontare perché gioca in modo compatto, con undici uomini sotto la linea della palla pronti a ripartire in contropiede. Sarà una gara complicata anche a causa del campo sintetico, una superficie a cui non siamo abituati. Inoltre, conosciamo la forza dei nostri avversari, che hanno già messo in difficoltà le prime della classe”.