L’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha commentato ai canali ufficiali della società il pari contro la Pianese. Qui sotto le sue parole:

PRESTAZIONE: “Siamo contenti del nostro percorso perché siamo cresciuti dall’inizio dell’anno, la squadra è migliorata dal punto di vista individuale e dal punto di vista collettivo. Il campionato che abbiamo fatto sicuramente ci rende felici. Per quanto riguarda la partita di oggi, mi aspettavo una gara di questo tipo, un po’ bloccata all’inizio, perché la Pianese è una squadra che difende sempre sotto la linea della palla con undici giocatori. È una squadra compatta, diventa difficile fargli gol. Abbiamo avuto qualche occasione, ma è mancata la concretezza che abbiamo avuto nelle ultime partite, quella ferocia nel voler far gol, però alla fine un punto che fa comodo e ce lo portiamo a casa”.

GIOVANI: “Abbiamo dei giovani di valore in rosa, che hanno prospettiva, che devono crescere e migliorare tanto. Sanno che devono lavorare. Questo campionato di Serie C per loro è molto formativo perché si affrontano squadre ostiche, sfide in cui l’agonismo in genere prevale. Affrontare questo campionato serve ai nostri ragazzi per maturare esperienza e per migliorare”.