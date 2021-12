News Juve, novità sul futuro di Morata: la situazione

L'attaccante spagnolo non sta brillando e non è mai stato quel tipo di giocatore che prende in mano la squadra nei momenti più difficili della partita.

Come anticipato più volte, la Juventus dovrebbe sborsare ben 30 milioni di euro per riscattare lo spagnolo dall'Atletico Madrid, cifra che, ad oggi, la Vecchia Signora non vuole di certo spendere per lo spagnolo.