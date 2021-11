News Juve, due club inglesi piombano su de Ligt

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, due club inglesi sarebbero piombati sul difensore centrale della Juventus, Matthijs de Ligt . La valutazione di mercato dell'olandese è alta, ma il giocatore non sarebbe incedibile.

Negli ultimi tempi il centrale bianconero non è stato titolare fisso in difesa, e in campo convince sempre leggermente di più la coppia Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini rispetto a de Ligt-Bonucci.