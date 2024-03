Nazionali: i giocatori della Juventus impiegati con le rispettive Selezioni

Giornate di pausa per i campionati e per la Juventus con la squadra di Massimiliano Allegri che si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti, con molti giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali. Questo quanto accaduto ai giocatori bianconeri nelle partite di ieri sera.

Ci siamo lasciati alle spalle un’altra giornata di grandi sfide tra nazionali Under 21 a caccia di punti per la qualificazione agli Europei del 2025, amichevoli e gare con cui le varie selezioni stanno cercando di preparare al meglio il loro assetto in vista degli impegni futuri.

Come già capitato nei giorni scorsi, sono tanti i calciatori bianconeri impegnati in queste partite: scopriamo insieme come sono andate le cose negli ultimi match disputati.

YILDIZ TITOLARE IN AMICHEVOLE

Partiamo da Kenan Yildiz, impegnato con la Nazionale maggiore in un match amichevole perso per 1-0 contro l’Ungheria: alla Puskas Arena è decisiva la rete per i padroni di casa firmata da Szoboszlai su calcio di rigore assegnato dall’arbitro per il tocco di braccio di Unal. Il giovane attaccante turco, schierato titolare da Montella, è rimasto in campo 76' minuti, sfiorando in un paio d’occasioni il gol.

QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI UNDER 21

Continua l’ottimo percorso dell’Italia Under 21, prima nel gruppo A dopo la vittoria per 2-0 contro la Lettonia: Fabio Miretti ha giocato da titolare, rendendosi più volte pericoloso a livello offensivo e contribuendo al successo degli Azzurrini. Una ventina di minuti in campo anche per Samuel Iling-Junior, entrato nel finale della sfida dominata dall’Inghilterra Under 21 contro l’Azerbaijan vinta per 5-1, che porta la nazionale inglese ad agganciare l’Ucraina a quota 15 punti nel Gruppo F. Serata complicata invece per Tarik Muharemovic con l’Under 21 della Bosnia - battuta 3-0 dalla Slovenia, con il difensore della Juventus Next Gen espulso per doppia ammonizione a inizio ripresa.

Impegno amichevole invece per la Svezia U21 che domina la sfida contro Cipro, battendo gli avversari per 6-1 grazie anche alle giocate nella ripresa di Jonas Rouhi - autore dell’assist del gol del 5-1 firmato da Melker Widell.

ITALIA UNDER 16 BATTUTA DALLA GERMANIA

Pomeriggio complicato anche per l’Italia Under 16, battuta con un secco 3-0 dalla Germania in quella che è la prima sconfitta in questo 2024 per la nazionale guidata da mister Daniele Zoratto - che proverà a rifarsi nei prossimi giorni in una seconda amichevole sempre contro la Germania. Un match difficile anche per il bianconero Marco Tiozzo Pagio, espulso nel finale di gara.

