Koopmeiners vuole la Juve: l’olandese manda il suo agente a trattare

Teun Koopmeiners è il grande sogno di mercato della Juve e l'olandese in una recente intervista ha espressamente detto di voler lasciare l'Atalanta nel corso della prossima sessione di mercato. Il centrocampista vuole vestire la maglia bianconera e per questo. come riportato dal Corriere dello Sport, ha già mandato il suo agente, Bart Baving, a trattare con la Vecchia Signora. L'accordo per il contratto potrebbe essere sulla base di 5 anni a 4 o 4,5 milioni di euro. Ben più difficile, invece, sarà convincere l'Atalanta. La Dea valuta il giocatore 60 milioni di euro ma per abbassare le richieste dei nerazzurri la Juve è pronta a inserire nella trattativa il cartellino di Soulè o Huijsen.