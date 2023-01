Nations League: la semifinale Final-Four sarà Spagna-Italia

A Nyon sono stati estratti gli accoppiamenti delle Final Four che si giocheranno in Olanda a giugno al termine della stagione

L'Italia di Roberto Mancini, dopo aver assistito da spettatrice per la seconda volta di fila al Mondiale, ha conosciuto oggi, tramite il sorteggio avvenuto a Nyon, la sua avversaria nella semifinale delle Final Four di Nations League. Gli Azzutti affronteranno la Spagna nella giornata di giovedì 15 giugno alle ore 20.45 in Olanda, ad Enschede. L'altra semifinale della competizione sarà Croazia-Olanda e andrà in scena il giorno prima a Rotterdam nel cui stadio, il "De Kuip", si giocherà anche la finale della competizione, in programma domenica 18 giugno alle ore 20.45.