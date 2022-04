Mourinho: “Zaniolo? Ad Allegri non fate domande su chi non gioca”

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, trattando ancora il tema di Nicolò Zaniolo.

redazionejuvenews

Domani la Roma sarà impegnata sul campo della Sampdoria e oggi José Mourinho ha presentato la gara nella conferenza stampa della vigilia. Immancabile la domanda su Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juventus, che non sta vivendo un bel momento in giallorosso. Il tecnico portoghese ha confermato il forfait del classe '99: "Zaniolo è arrivato infortunato dalla Nazionale. Giovedì aveva un problema ai flessori e non si è allenato con noi, non è disponibile per domani. Tutti gli altri stanno bene. Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi".

L'argomento però rimane caldo, perché la trattativa per il rinnovo è ferma e il giocatore ha mostrato segni di insofferenza: "Avevo già scritto che Zaniolo sarebbe stata la seconda domanda - ha detto lo Special One, alzandosi e mostrando un foglietto. Io posso parlare solo di noi. Di ciò che succede in Nazionale per principio non ne parlo. Mi dispiace tanto che l'Italia non sia al Mondiale, come persona che ama questo paese sono dispiaciuto di vedere un campionato del mondo senza di voi. Tornando a Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il proprio club ogni tanto ed è normale. Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c'è storia".

L'allenatore della Roma poi ha proseguito: "Dopo è andato in Nazionale e quello che è successo non lo commento. E' arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi e dunque non c'è storia. Non vedo chiedere ad Allegri perché non gioca Bernardeschi o Peppino. Qua sembra che ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo. Se volete sapere qualcosa in più chiamate Nicolò o il suo entourage".