Mourinho: “Juve? Bisogna trovare il coraggio di giocare dopo che abbiamo perso in quel modo”

Il tecnico della Roma ha parlato

redazionejuvenews

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari. Il tecnico ha affrontato anche il tema della sconfitta con la Juve: "Sconfitta con la Juve? Penso che loro abbiano preso bene. Non è facile da leggere e sentire, ma per gente per bene e che vuole migliorare e che si fida della mia esperienza, io vedo sempre loro molto molto aperta e positiva quando noi parliamo. Quello che dico alla stampa non è che non lo dico a loro. Anzi, con loro vado anche più nel profondo. Non c'è gente permalosa e che non è contenta della critica, c'è gente che vuole migliorare.

Per questo dico che mi fa piacere lavorare con loro. Nei sette minuti che abbiamo preso tre gol abbiamo fatto un fallo, se fossi stato io in campo da solo ne avrei fatti 4. Siamo ancora un po' troppo naïf. Anche Oliveira mi diceva come ci fossero tanti giocatori giovani, lo stesso Pellegrini non ha 28 anni. Serve pazienza. Mercato? Sono contento perché conosco il profilo di mercato che possiamo fare. Ringrazio lo sforzo della società e il lavoro di Pinto per migliorare la rosa.

Non mi aspetto un terzo giocatore, abbiamo fatto il possibile. Abbiamo dato a Sergio Oliveira e Maitland-Niles conoscenza tattica della squadra e non solo a loro, anche a chi è qui con me da tanto e non è ancora vicino ad essere perfetto tatticamente. Oliveira? Non avrei mai immaginato di poterlo prendere, non era un nome che avevo fatto conoscendo il nostro profilo di mercato e l’importanza che aveva lui in una squadra come il Porto. Mai pensato che fosse possibile prenderlo. E quando ho avuto la possibilità da Pinto ovviamente ho detto subito di sì. Ma non perché è un regista. E’ diverso, ha un carattere di cui abbiamo bisogno, esperienza, personalità".