Juve, il rinnovo di Morata è uno spiraglio per il ritorno

La storia d'amore tra Alvaro Morata e la Juventus potrebbe non essere finita. Lo spagnolo è tornato a essere un giocatore dell' Atletico Madrid a partire da ieri, dopo la fine del prestito oneroso biennale che lo aveva portato in bianconero per la seconda volta, ma il suo attaccamento alla Vecchia Signora è evidente . Questo era stato il suo saluto al club bianconero su Instagram: " Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita e questo lo porteranno sempre nel cuore .

Edoardo è nato a Torino e sono orgoglioso di questo. Grazie a tutti i miei compagni, staff e direttori, ai magazzinieri, fisioterapisti, medici e tutte le persone che lavorano dietro le quinte tante ore per noi…grazie di cuore siete persone meravigliose! A voi tifosi grazie mille per il vostro sostegno e una cosa è chiara: ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino . Grazie di tutto FINO ALLA FINE Juventus ".

E proprio per questo ci sono ancora delle chance per un altro ritorno a Torino. E in tal senso il prolungamento del nazionale spagnolo con l'Atletico Madrid fino al 2024 potrebbe essere dovuto proprio a questo. Grazie al rinnovo infatti sarebbe possibile per la Juve impostare una nuova operazione con la formula del prestito, che con la scadenza al 2023 non poteva essere messa in piedi.