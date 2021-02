Morata non ci sta: “Non è il risultato che meritavamo”

TORINO- Si è concluso ieri sera il buon momento della Juventus, uscita senza punti in mano dallo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Decisivo il rigore trasformato nella prima frazione di gioco da Lorenzo Insigne, che ha permesso alla squadra di Rino Gattuso di riscattare la sconfitta subita in Supercoppa Italiana lo scorso 20 gennaio. Una partita che i bianconeri hanno provato a raddrizzare ma senza fortuna, trovandosi davanti un Napoli cinico e attento in difesa, con un Meret in grande serata. La vetta della classifica, grazie al ko del Milan in casa dello Spezia, rimane però a 7 punti, in attesa dell’Inter, di scena stasera con la Lazio.

Una gara dai due volti. Nella prima frazioni le due formazioni si studiano molto, preoccupandosi più di non prenderle che di darle, fino all’episodio decisivo: attorno alla mezz’ora di gioco Giorgio Chiellini sbraccia vistosamente sul difensore kosovaro Rrahmani. Dopo un consulto col VAR, Doveri assegna la massima punizione che, come detto, Insigne trasforma spiazzando Szczesny.

Nella ripresa i bianconeri hanno preso in mano il pallino del gioco, dominando in lungo e in largo ma risultando poco precisi in zona gol. Prima Cristiano Ronaldo, che a pochi passi spara in bocca a Meret, e poi Chiesa, neutralizzato ancora una volta molto bene dall’estremo difensore dei padroni di casa, devono però arrendersi al cospetto di una serataccia. Partita no anche per Alvaro Morata, autore di un gol annullato per evidente fuorigioco, e vistosi negare il pareggio nel finale ancora una volta da una grande risposta di Meret con i piedi. Il centravanti spagnolo, sul proprio profilo Instagram, ha così commentato il risultato: “Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita. Andiamo verso la champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo”: