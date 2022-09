Monza, ufficiale l’esonero di Stroppa: squadra a Palladino

In casa bianconera sono ancora forti la delusione e la rabbia per il torto subito nella gara pareggiata per 2-2 contro la Salernitana all'Allianz Stadium. I due punti persi per il gol ingiustamente annullato ad Arkadiusz Milik infatti pesano molto sulla classifica della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegriinfatti ha raccolto finora solo 10 punti, frutto di due vittorie e quattro pareggi. In questo momento la vetta è occupata da Napoli, Atalanta e Milan, a quota 14. A un punto, a quota 13, troviamo Udinese e Roma, seguite da Inter a 12 e Lazio a 11, che precedono proprio la Juve. Ora i bianconeri sono concentrati sulla Champions League: domani sera allo Stadium ci sarà la sfida con il Benfica, già fondamentale per gli equilibri del Gruppo H. Domenica però la Vecchia Signora sarà chiamata a tornare alla vittoria sul campo del Monza.