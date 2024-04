Montolivo: “Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus”

Montolivo ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex calciatore, il prossimo tecnico dei bianconeri sarà Thiago Motta

Dagli studi di DAZN, Riccardo Montolivo ha parlato del futuro di alcuni tecnici italiani tra cui gli allenatori di Juventus e Bologna, Massimiliano Allegri e Thiago Motta. Per l'ex calciatore, sarà proprio il tecnico brasiliano a sostituire quello livornese sulla panchina dei bianconeri. Per Allegri si prospetterebbe un futuro all'estero. Ecco le sue parole: “Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della Juventus, mentre Palladino andrà alla Fiorentina. Credo che Allegri andrà ad allenare all’estero, dal momento che alla Juventus cambieranno. Lo scorso anno infatti di questi tempi i discorsi su Allegri erano molto diversi, non si parlava di un suo addio”.