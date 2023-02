Montero: “Pari giusto, Yildiz profilo di altissimo livello”

Paolo Montero , allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua dopo il pari con l' Atalanta . Ecco le sue parole su Yildiz, autore del gol del pareggio con una rete bellissima, a giustificare il grande valore del trequartista ex Bayern Monaco : "Penso che il pareggio, nel complesso, sia stato il risultato più giusto. Meglio l'Atalanta nel primo tempo, meglio noi nella ripresa.

Spiace perchè nel finale l'avremmo potuta vincere davvero. Sicuramente i cambi hanno aumentato la nostra pericolosità nella metà campo dei nostri avversari e infatti siamo riusciti a trovare il gol dell'uno a uno. Il gol di Yildiz? Una rete che dimostra ancora una volta le sue grandi qualità, senza dimenticare il fatto che sta giocando da sotto età perchè è un classe 2005 e come lui ce ne sono tanti altri di giovani di altissimo livello in rosa.

La strada che stiamo percorrendo è quella giusta e dobbiamo continuare così se vogliamo fare qualcosa di grande alla fine della stagione. Il campionato di quest'anno è molto competitivo ed equilibrato e penso che sia estremamente formativo per giocatori così giovani. In un percorso come il nostro ci sono momenti positivi e momenti più difficili. La chiave è mantenere sempre l'equilibrio".