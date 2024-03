Juventus Primavera, l’approfondimento su Paolo Montero

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera, parlando anche del mister Montero.

Lorenzo Focolari Redattore 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 15:01)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota su Montero. Ecco il focus: "Era un duro Paolo Montero. Aveva piedi buoni, un'innata eleganza e la personalità per dirigere la difesa, ma nell'immaginario collettivo è passato alla storia per le maniere forti a cui non disdegnava comunque di ricorrere. È stato però molto più che un giocatore ruvido: è stato un leader, un compagno fedele, un punto di riferimento, un uomo vero.

È stato soprattutto, e lo è ancora, innamorato della Juve. E quando gli è stata offerta la panchina dell'Under 19 non ci ha pensato due volte ad accettare. Ora il suo compito è tramandare i valori che ne hanno scandito la carriera, gli stessi che contraddistinguono il DNA bianconero, ai suoi ragazzi. E quei valori, l'umiltà, l'appartenenza, lo spirito di gruppo, scandiscono ora il ritmo dell'ultimo lavoro dello Juventus Creator Lab, “Plantar una semilla”. Piantare un seme ogni giorno per riuscire in futuro a raccoglierne i frutti, è la filosofia che ne ha contraddistinto la carriera e che oggi Montero sta cercando di inculcare ai suoi giocatori.

Scopriremo come grazie a un documentario in cui Paolo si racconta e viene raccontato dai suoi giocatori, ma anche da alcuni suoi ex compagni, Mark Iuliano, Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto, che ci permetteranno di conoscere il lato più intimo di un personaggio unico: un campione, un allenatore emergente, ma soprattutto un uomo vero".

