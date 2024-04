Montero: “Dobbiamo fare mea culpa, deluso per la prestazione”

Paolo Montero, allenatore della JuventusPrimavera, ha detto la sua sulla partita persa con il Bologna. Ecco le sue parole di rassegnazione dopo il match, perso per 3-0 dai bianconeri contro il Bologna, mettendo così in bilico la Vecchia Signora per la partecipazione ai playoff, considerando che Madama attualmente è tredicesima, ben lontana dall'ultimo posto disponibile per ottenere l'obiettivo minimo, ad oggi quasi un'utopia: "Oggi ci sono poche parole, tutti noi dobbiamo fare ‘mea culpa’. Indossare questa maglia comporta responsabilità, e spetta a noi adulti farlo capire ai ragazzi. Sono molto dispiaciuto e rammaricato per la prestazione, soprattutto nel primo tempo".