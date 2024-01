Montero: “Dobbiamo tornare la squadra di inizio campionato”

Paolo Montero , allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Prima di tutto dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati a inizio campionato, una squadra compatta e solida. È normale che a questa età non sia semplice trovare il giusto equilibrio , ma il nostro obiettivo primario deve essere quello di iniziare il 2024 nel migliore modo possibile. Mancano due giornate al termine del girone di andata e d'ora in avanti i punti peseranno sempre di più e il margine di errore dovrà ridursi ulteriormente.

Non potremo più permetterci di regalare un tempo agli avversari, come successo contro il Monza. Servirà trovare continuità durante tutta la durata della partita ed è proprio su questo aspetto che io e il mio staff stiamo lavorando e lavoreremo con questo gruppo di giocatori. Come già detto, questa squadra è molto giovane perchè abbiamo tanti ragazzi sotto età che affrontano il Primavera 1 dopo essersi misurati in Under 17 ed è normale avere difficoltà, ma continuando a lavorare duramente supereremo insieme queste difficoltà.