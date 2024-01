Rassegna stampa – Juve incontenibile: Salernitana sciolta 6-1 in Coppa

Oggi è giovedì 5 dicembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus super con un roboante 6-1 la Salernitana in Coppa Italia: andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri. La Gazzetta...

Oggi è giovedì 5 dicembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus super con un roboante 6-1 la Salernitana in Coppa Italia: andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La prima pagina della rosea ha come notizia in primo piano la vittoria larghissima della Juventus contro la Salernitana in Coppa Italia. Il vantaggio iniziale firmato Ikwemesi sarebbe stato cancellato rapidamente dalla rimonta già nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Allegri avrebbe dilagato realizzando altri 4 goal. Una Juventus "tremenda", cosi titola la Gazzetta, molto diversa da quella abbottonata che generalmente si ammira in campionato.

Corriere dello Sport — Nel corriere, la Juventus compare in spalla, nel quale vengono condensati vari spunti relativi ai bianconeri. Non può mancare la vittoria strepitosa di Coppa Italia, ma c'è spazio anche per il calciomercato. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, sarebbe al lavoro per strappare Tiago Djalo alla concorrenza. Infine, l'editoriale di Xavier Jacobelli dedicato al 2024 che verrà di Federico Chiesa.

Tuttosport — Il giornale di Torino mette in risalto in primo piano il successo convincente sotto ogni punto di vista della Juventus contro la Salernitana. Spazio anche al calciomercato bianconero che prende spazio in spalla. Il quotidiano riflette sulla situazione legata da Dusan Vlahovic, blindato a parole dal direttore sportivo Giuntoli, ma il cui interesse dell'Arsenal non potrebbe essere preso sotto gamba.

