Qatar 2022: i bianconeri in campo nella giornata odierna

La Juventus ha svolto nella giornata di sabato l'ultimo allenamento prima del rompete le righe, con i giocatori non impegnati con le Nazionali al Mondiale che sono andati in vacanza, e si ritroveranno il 6 dicembre alla Continassa per riprendere gli allenamenti e prepararsi al meglio alla seconda parte della stagione. Molti i bianconeri impegnati nel Mondiale, che hanno già esordito e in attesa di esordio, con la giornata di oggi che però, come riportato dal sito bianconero, non vedrà nessun giocatore di Madama in campo.