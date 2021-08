Moggi: “Locatelli arriverà alla Juve. Offerta per Lukaku? Se non lo vendono lo faccio io..”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di TMW di molti argomenti, riguardanti il mercato e la Serie A: " Il mercato della Juve? Locatelli arriverà . Per il resto ha preso Kaio Jorge che non è un rinforzo ma un panchinaro. Pjanic in prestito ben venga… Scudetto? Venuto meno Conte, l’Inter non è più favorita. Il ritorno di Allegri alla Juve è un’arma a favore dei bianconeri. La Juventus torna ad essere favorita. Il resto è tutto da vedere. E l’Atalanta sarà sempre una squadra importante nonostante le cessioni. L’Atalanta ha venduto il suo miglior difensore. E ora Gasperini deve ricominciare da capo… Se avesse fatto una cosa del genere la Juve sarebbe scoppiata la rivoluzione".

"Il Milan vuole prendere Ilicic, ma dov’è la prospettiva? Basta leggere la carta d’identità e capire che dobbiamo accontentarci del mercato italiano. Lukaku? L’Inter è costretta a venderlo… se lo vende però non capisco la politica dei cinesi fino ad ora. Mi viene da dire che Conte ha ragione ad essere andato via. A centotrenta milioni è giusto cederlo… se l’Inter non lo vende a queste cifre vado io a venderlo. Sono pazzie. L’Inter se fosse vera l’offerta, e dubito che sia vera, dovrebbe venderlo. L’Inter disarmerebbe tutta l’artiglieria e dovremmo dire che i cinesi sono stati più dannosi che altro nell’economia di una società di calcio. Se fai spese e poi distruggi tutto non ha senso. Comunque tornando a Lukaku non credo a questa offerta, altrimenti sarebbe pazzia non venderlo. Forse sarebbe stato meglio non vincere il campionato. Nei panni dell’Inter farei pure dieci milioni di sconto”.