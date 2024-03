Moggi: “La Juventus poteva vincere 4-1 contro il Napoli”

"Ha faticato a pareggiare col Cagliari, ha vinto a Reggio Emilia, ma guardate il Sassuolo in che condizioni è e poi ha vinto con la Juventus che però poteva vincere anche 4-1 col Napoli. Questo per dire che non è cambiato il Napoli, è in un sistema un pò particolare perchè vorrebbe fare, ma non riesce a fare quello che faceva l’anno scorso. Il centrocampo non fa filtro, la difesa fatica nell’uno contro uno per cui non è il Napoli dello scorso anno".