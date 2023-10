Calciomercato Juve, sorpresa: al posto di Pogba può arrivare…

La Juve deve aumentare la qualità soprattutto a centrocampo e nel mirino c'è una delle principali rivelazioni di questo inizio di stagione

Continua a non convincere la Juventus di Massimiliano Allegri e lo 0-0 del Gewiss Stadium ha ancora una volta accentuato le polemiche sul gioco bianconero. Una Juve senza idee e con poca, pochissima qualità in campo. A Bergamo solo Chiesa ha provato ad accendere la luce.

Troppo poco per una squadra che punta come minimo a entrare tra le prime quattro, come ammesso anche dallo stesso Allegri. I tifosi vogliono di più, sognano in grande perché credono che la Juve debba sempre competere per lo Scudetto. Per farlo però serve qualità e a questa squadra manca talento a centrocampo. Talento e gol. Rabiot è un elemento pericoloso in area di rigore, ma non è un rifinitore. Fagioli e Miretti hanno qualità, ma sono ancora poco incisivi in zona gol. Locatelli resta un punto interrogativo e nell'ottica della produzione offensiva pesa tremendamente l'assenza di Pogba.

La Juve a caccia di qualità a centrocampo — La Juve ha costruito il suo centrocampo intorno all'idea di Pogba, perché il francese di fatto non gioca da quasi due anni. Una scelta molto, molto coraggiosa e che decisamente non sta pagando. Serve un elemento di qualità lì a centrocampo e in questo inizio di stagione c'è un giocatore che ha colpito molto.

A Monza ha brillato la stella di Andrea Colpani. Il centrocampista classe 1999 ha fatto un ulteriore step nel suo percorso di crescita. I tre gol realizzati in questo inizio di campionato testimoniano l'importanza di Colpani in quel di Monza, con diverse big che hanno messo nel mirino l'ex Atalanta e Trapani. Anche la Juventus ha deciso di monitorare la crescita di Colpani, inviando a Monza degli osservatori per vedere da vicino il centrocampista dei brianzoli. "Deve ancora lavorare tanto, parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra". Queste le parole di Palladino che testimoniano la volontà di portare Colpani in una big. E per la Juventus l'ex Atalanta sarebbe un colpo perfetto. E le notizie sulla Juventus non sono finite qui: terremoto Vlahovic e Chiesa! <<<

