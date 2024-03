Miretti: “Sempre stato tifoso della Juventus. Il mio modello è Marchisio”

Intervistato per The Athletic, Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha ripercorso le orme della sua storia in maglia bianconera. Ecco le sue parole: "Sono sempre stato un tifoso della Juventus. Durante il primo provino, ci è stato permesso di indossare quello che volevamo. Non ci hanno dato il kit della Juventus, quindi ho scelto una maglia del Barcellona con 'Xavi' sul retro. Era un regalo. I miei primi ricordi di quel giorno sono legati a quella maglia. Diciamo che Marchisio era il mio modello. Tutti volevano essere come lui. È successo a lui, a De Ceglie e a Sebastian Giovinco. Ma non molti giocatori hanno avuto questa esperienza. Speravi di essere uno dei pochi ad arrivare in prima squadra. Lo vedevi come un sogno".