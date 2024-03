Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Miretti

Per la Juveè il giorno della partita con il Genoa, match terminato 0-0. Il mister Allegri ha detto la sua: "Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione. Pochi risultati? Mi sembra che siamo terzi, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? Perché io non so come si fa il giornalista... Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il suo lavoro".