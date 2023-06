A questo punto la Juve potrebbe sfruttare questa situazione a suo favore anche se la mancata partecipazione alla prossima Champions League non è un ottimo biglietto da visita. I bianconeri lo seguono da tempi non sospetti quando già lo scorso anno le opzioni nel 3-5-2 faticavano ad arrivare. E a maggior ragione adesso con la partenza di Cuadrado e l'assenza prolungata di De Sciglio la Juve si trova in emergenza.