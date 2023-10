Milan-Juve, big match ricco di indisponibili: 5-4-1 da sogno in tribuna

Manca ormai poco all'inizio del big match tra Milan e Juve , una sfida dall'altissimo tasso di indisponibili. Tra infortuni e squalifiche, infatti, sono tantissimi i giocatori che non potranno scendere in campo.

Tra rossoneri e bianconeri assenti si potrebbe addirittura creare una vera e propria squadra: Maignan in porta, con De Sciglio, Danilo, Caldara, Alex Sandro e Theo Hernandez in difesa. Centrocampo solido con Loftus-Cheek, Bennacer, Pogba e Fagioli, mentre l'unico attaccante sarebbe Chukwueze. In panchina anche Sportiello, con Chiesa ancora in dubbio.