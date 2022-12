Juve, Karsdorp ancora ai ferri corti con la Roma: la situazione

La Juventus in questo momento è impegnata sul fronte della vicenda giudiziaria legata all' inchiesta Prisma . Ma mentre c'è incertezza sul futuro e sulle conseguenze di quanto accaduto, il club ha cominciato a muoversi sul mercato. Nonostante le vicissitudini, la Juve è intenzionata a rinforzare la rosa anche nella prossima sessione . La squadra bianconera, nelle ultime settimane prima della sosta ha recuperato terreno in classifica, arrivando fino al terzo posto. Ma a gennaio partirà una nuova stagione .

Uno dei nomi in ballo è quello di Rick Karsdorp. L'olandese, in rotta con José Mourinho e la Roma, è in uscita, ma i giallorossi non sembrano disposti ad aprire a un prestito secco e attendono un'offerta intorno ai 10 milioni. Nel frattempo al giocatore sarà comminata una multa per non essersi presentato a Trigoria e poi alla partenza per il Giappone. Ora ci sarà da capire se il giocatore tornerà ad allenarsi con la Roma, o con il gruppo o con i giocatori fuori dal progetto tecnico. Sembra improbabile però che diserti di nuovo la chiamata. In attesa di una soluzione sul mercato.