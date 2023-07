Anche Domenico Berardi sarebbe finito tra gli obiettivi del campionato saudita. A riportare la notizia è stato il giornale Libero, che affermerebbe di un offerta già presentata per l'attaccante del Sassuolo . Il giocatore recentemente era stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo, ma poi la pista pare essersi raffreddata.

Non sarebbe noto il club arabo ad avere presentato l'offerta, ma si parlerebbe di un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione fino al 2026. Offerta non pareggiabile non solo per la Juventus ma da nessun club europeo.