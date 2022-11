McKennie pronto al Mondiale: “Faremo onore al nostro Paese”

Il centrocampista della Juventus, in attesa di cominciare il Mondiale con la nazionale statunitense, ha caricato i suoi sostenitori in Qatar

redazionejuvenews

La Juventus è arrivata alla sosta con sei vittorie di fila in Serie A, portandosi al terzo posto. Ora c'è la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, mentre il campionato riprenderà a gennaio. La squadra bianconera sarà l'italiana più rappresentata al Mondiale, con undici giocatori convocati. Uno di questi sarà Weston McKennie, con gli Stati Uniti d'America.

Il centrocampista bianconero, dopo l'allenamento di ieri, ha caricato i propri sostenitori presenti. Le sue parole: "Come ha specificato il ct Berhalter, siamo davvero contenti di essere qui. Abbiamo valori che seguiamo in modo instancabile e sono certo al 100% che queste sono le qualità che voi mostrate tutti i giorni. Il sacrificio che voi ragazzi e le vostre famiglie avete fatto, sappiatelo, è incomparabile. Il mio papà era un militare, abbiamo viaggiato ovunque. Mi ha sostenuto il più possibile, il sacrificio che voi fate, dedicando un giorno intero a noi per sostenerci, è fondamentale, dunque grazie. Faremo onore al nostro Paese".

Il centrocampista a stelle e strisce a novembre è stato frenato da problemi muscolari, chiudendo in anticipo il suo 2022 bianconero. Il suo rendimento in questa stagione è stato altalenante: 11 presenze in campionato, con 1 gol e 1 assist e 5 presenze in Champions League con 2 gol. Ora però sembra carico per rappresentare la sua Nazione al Mondiale.