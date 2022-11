McKennie: “Abbiamo dato tutto in campo, siamo stati più pericolosi”

Il Mondiale ha visto ieri sera consumarsi la seconda giornata del Gruppo B tra Inghilterra e USA , terminata per 0-0 con la squadra a stelle e strisce che ha sprecato delle clamorose occasioni. Una di queste è finita sui piedi del centrocampista della Juventus Weston McKennie , che ha spedito in curva il pallone del possibili vantaggio ricevendo palla sul dischetto del rigore. Il centrocampista ha comunque disputato una buona partita, condizionata dalla non perfetta condizione, testimoniata dalla vistosa fasciatura che il bianconero aveva intorno alla coscia destra .

Il centrocampista della Juventus non sembra ancora al meglio, ma dovrebbe migliorare la sua condizione per la decisiva partita contro l'Iran , che decreterà quale delle due squadre si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta. McKennie ha parlato dopo la partita, commentando la sua prestazione e la situazione della Nazionale dopo il pareggio a reti bianche ottenuto ieri sera.

"Non sono deluso da come è andata la partita. Siamo scesi in campo ed abbiamo dato tutto lottando. Abbiamo giocato con il pallone molto bene, abbiamo avuto più occasioni rispetto a loro e siamo stati molto pericolosi, anche se purtroppo non siamo riusciti segnare. Ovviamente il nostro obiettivo è dare sempre il massimo, e credo che lo stiamo facendo".