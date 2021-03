Mbemba: “In barriera quelli della Juve saltano sempre. Così abbiamo lavorato su questo”

Il giocatore del Porto ha parlato

TORINO - Chancel Mbemba, difensore del Porto, ha parlato del gol del momentaneo 2-2 che ha permesso ai lusitani di passare il turno, grazie ad una punizione con il pallone passato sotto alla barriera della Juventus: "Abbiamo visto nei video come la Juve si comportava nelle punizioni a sfavore dal limite. Abbiamo notato che in barriera saltano sempre. Così abbiamo lavorato su questo in allenamento. Il gol del 2-2 che ci fa passare il turno è il frutto del nostro lavoro". Anche Jesus Corona ha detto la sua sulla partita: "Il cuore batte ancora forte. Sono felicissimo per il risultato, per il sacrificio e per quello che abbiamo fatto. C'è grande soddisfazione. Abbiamo creduto in noi, sofferto quando era il momento di soffrire e ci siamo sostenuti a vicenda. Ci credevamo e lo abbiamo fatto fino all'ultimo momento, non abbiamo mai smesso di lavorare come una squadra. Ero in dubbio, ma ho fatto del mio meglio, come ogni altro compagno di squadra. Sono molto contento, siamo quarti di finale e abbiamo eliminato una grande squadra come la Juventus. Ora bisogna crederci. Questo è ciò che caratterizza da sempre il Porto: dobbiamo continuare a migliorare, a lavorare per fare cose buone".