Mauro: “Allegri? Convinto che possa rimanere alla Juventus”

Dagli studi di Pressing, Massimo Mauro ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, i margini di una permanenza di Massimiliano Allegri alla guida della squadra anche nella prossima stagione sarebbero alti. L'idillio con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, sarebbe infatti migliorato. Ecco le sue parole: "Cambi indigesti, prima Chiesa, ora Vlahovic? Allegri ha altre cose da pensare, i giocatori non devono creare problemi. Secondo me Allegri rimane. Futuro? Milan e Juve si sono strutturate nel migliori dei modi per poter fronteggiare i tifosi. La Juventus con Giuntoli è tornata ad avere i riferimenti giusti e adesso vedremo".