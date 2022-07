Marotta: “La Juve è la favorita per lo scudetto, ma l’Inter vuole vincere”

Intervistato da DAZN, Beppe Marotta ha parlato delle favorite per la vittoria dello scudetto: Juve meglio dell'Inter

redazionejuvenews

Con Di Maria, Pogba e Bremer, la Juve fino a questo momento è la regina indiscussa del calciomercato di Serie A 2022. I bianconeri si sono rinforzati in tutti i reparti, dovendo però dire addio a giocatori fondamentali come Dybala e De Ligt, perfettamente sostituiti. Al tempo stesso l'infortunio di Pogba ha complicato le cose in casa Juve, costringendo la dirigenza a muoversi nuovamente sul mercato. Ma se guardiamo alle altre squadre del campionato italiano, molte altre squadre hanno chiuso colpi di assoluto livello. In particolare, la Roma si è potenziata con Dybala e l'Inter con il ritorno (seppur in prestito) di Lukaku. I nerazzurri insieme alla Juve sono di diritto tra i favoriti per la vittoria del prossimo campionato.

Intervistato da DAZN, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha rivelato: "La Juventus è sempre una squadra che deve essere considerata come favorita, in tutte le competizioni. Lo sarà anche quest'anno e dovremo essere noi a contrastarla. Senza ombra di dubbio sta facendo una campagna acquisti di grande valore e aspettiamo la fine del mercato, ma noi siamo certi che la nostra sia una rosa competitiva. Ben vengano i duelli ma non dimentichiamoci di Milan, Roma e Napoli". Juve e Inter saranno quindi per le favorite, insieme al Milan campione in carica, e a Napoli e Roma. Più indietro Lazio, Atalanta e Fiorentina.

Su Lukaku ha aggiunto: "L'ho trovato molto diverso. Ora è molto più leader rispetto a prima e molto più motivato. Ho visto un allenamento dove ha perso una partitella ed era veramente arrabbiato, e questo la dice lunga su quanto sia attaccato a questa maglia. Sono contento che possa far parte di questa squadra". Chiosa finale su Mkhitaryan: "In carriera ha vinto tanto, i suoi numeri parlano per lui. Si è creata l'occasione e, senza nulla togliere alla Roma, l'abbiamo sfruttata".