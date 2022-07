Milenkovic: nuova sfida tra Juve e Inter per il difensore

Il calciatore della Fiorentina al centro delle voci di mercato che vedrebbero ancora una volta Juventus e Inter sfidarsi per un giocatore

La Juventus è negli USA per la tournée che la vedrà impegnata in tre diverse amichevoli: stanotte i bianconeri scenderanno in campo contro i messicani del DeportivoGuadalajara, a cui seguiranno le sfide contro il Barcellona e il RealMadrid, prima del ritorno in Italia. Qui, dopo la classica sfida casalinga di Villar Perosa, i bianconeri saranno attesi dalla partita contro l'Atletico Madrid, ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. Il viaggio e le amichevoli in America saranno un modo per Massimiliano Allegri per testare i nuovi innesti, ma anche per prendere delle decisioni sul futuro di alcuni giocatori, ancora non sicuri della loro permanenza.

Proprio in ottica di questo, la Juventus sta continuando a muoversi sul mercato per mettere sulla giusta strada alcune trattative, che potrebbero trovare la chiusura al ritorno dall'America. Una di questa è quella relativa ad un altro difensore centrale, che risponde al nome di Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina in uscita dai Viola. La Juventus è vigile sul giocatore, per il quale si prospetta, dopo quello vinto per Bremer, un altro duello con l'Inter.

Proprio sul futuro del giocatore, ha parlato il dirigente viola Joe Barone: "Sia io che Rocco vorremmo che Milenkovic rimanesse, perché abbiamo un bel gruppo. Non sarà facile, se qualcuno viene a bussare dicendoci di essere interessati a lui. Vediamo che succede, noi vorremmo che rimanesse qui, però oggi non lo posso garantire. Più i giorni passano meglio è. Fare meglio dell’anno scorso? Questo è un bell’obiettivo. Abbiamo già un gruppo molto unito, che ha già lavorato un anno sotto il sistema di gioco del nostro mister Italiano. La squadra è importante, più o meno abbiamo portato qui a Moena tutta la squadra. Direi di sì: ci aspettiamo qualcosa in più dello scorso campionato. E’ importante anche per Rocco, per tutto quello che ha fatto per la Fiorentina”.