Marchisio, una maglia speciale per combattere le malattie nel mondo

Il Principino ha postato una foto sui social

Da sempre il mondo del calcio ci ha regalato gioie ed emozioni difficili da dover descrivere , dall'attimo in cui il pallone sta per varcare la linea, al vedere la propria squadra del cuore vincere e sollevare trofei in ogni ambito. E' un pò quello che stanno vivendo i tifosi juventini da 9 anni a questa parte ma che, quasi difficilmente riusciranno a godere del decimo scudetto consecutivo, soprattutto alla luce del pareggio ottenuto ieri sera al Bentegodi contro il Verona, il quale potrebbe dar via alla prima vera fuga dell'Inter. Ma in questo mondo, c'è sempre stato spazio anche per iniziative extra calcistiche e che hanno riempito il cuore di molte persone. Dai gesti di beneficenza, fino alle visite in ospedale alle persone malate, passando per delle raccolte fondi messe in atto come nei primi mesi in cui siamo stati colpiti dal Covid. C'è chi invece trova un modo del tutto suggestivo per combattere le malattie nel mondo e si tratta dell'ex bianconero Claudio Marchisio. Il Principino infatti, ha aderito all'iniziativa del Rare Disease Day che, prevede di indossare nella giornata odierna una maglietta a strisce, poiché la zebra è il simbolo delle malattie rare negli Stati Uniti. Il tutto è stato documentato attraverso un post social dell'ex numero 8 sul suo account Instagram.