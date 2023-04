Marchisio: “Troppa poca Juve, testa alla prossima con spirito e determinazione”

La Juventus è scesa in campo ieri sera contro l'Inter a San Siro, nella partita valevole per la semifinale di ritorno della CoppaItalia. I bianconeri sono usciti dallo stadio nerazzurro perdendo per 1-0 grazie alla rete siglata per i la squadra di Inzaghi da Di Marco, che ha così eliminato dalla competizione la squadra di Massimiliano Allegri. Primo obiettivo stagionale che sfuma per la Vecchia Signora, che ora dovrà concentrarsi sul campionato e sulla semifinale di Europa league.