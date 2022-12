Marchisio: “Szczesny è un grande portiere, la Polonia è passata per merito suo”

I campionati sono fermi per permettere la disputa della Coppa del Mondo , che in Qatar è arrivata quasi alla fine della fase a gironi. Sono stati undici i giocatori della Juventus convocati ed impegnati con le rispettive Nazionali, e di loro 9 sono passati alla fase successiva: gli ultimi due, Vlahovic e Kostic, scopriranno domani il loro destino, con la partita contro la Svizzera che deciderà quale delle due Nazionali passerà agli ottavi di finale.

L'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio, ha parlato ai microfoni della Rai, commentando la partita ed il Mondiale del giocatore: "Szczesny ha vissuto periodi di alti e bassi. Lui è arrivato alla Juventus per sostituire Gianluigi Buffon, quindi ha smuore sentito un po' di pressione. Nonostante questo è un grandissimo portiere, lo ha sempre dimostrato e in questo Mondiale è veramente in una forma importante. Se non fosse stato per lui, la Polonia non sarebbe neanche passata".