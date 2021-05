Marchisio sulla punizione di CR7: “Stavolta entrava…”

Il Principino ha postato sui social

Dopo la vittoria in extremis contro l'Udinese, ora la Juventus deve concentrarsi al massimo per quello che sará il big match contro il Milan. Per ottenre i 3 punti i bianconeri possono affidarsi su un Cristiano Ronaldo ritrovato che, grazie alla doppietta alla Dacia Arena tiene ancora vivo il sogno Champions. La prima delle due reti é arrivata su un calcio di rigore procuratosi dal portoghese stesso sulla punizione che ha portato al fallo di mano di De Paul. Tocco che, secondo Claudio Marchisio é risultato fatale per negare a CR7 la gioia del gol su punizione, come dichiarato dal Principino sul suo account Twitter: "Secondo me questa andava dentro. Per fortuna sappiamo com'è andata...".