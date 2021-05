Calciomercato Juventus – 4 acquisti e 4 cessioni “quasi” obbligati

La partita con l'Udinese, seppur vinta grazie a San Ronaldo da Madera, ha messo in luce ancora di più che in questa Juventus c'è qualcosa che non quadra. I friulani ci hanno messo il cuore e la grinta fin dal primo minuto, i bianconeri sono sembrati molli e poco motivati. Ma al di là dell'aspetto mentale, che comunque sta facendo imbestialire i tifosi, è palese che ci siano anche delle lacune tecniche all'interno della rosa. Certi giocatori, sui quali la dirigenza ha voluto scommettere, hanno deluso le aspettative. Volenti o nolenti, ci sono almeno 4 cessioni quasi inevitabili<<<