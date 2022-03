Marchisio intervista Chiellini: “Gli occhi delle grandi occasioni”

Il difensore della Juventus ha parlato intervistato dall'ex compagno di squadra Claudio Marchisio per presentare la partita di questa sera contro il Villareal

La Juventus ha vinto la sua ultima partita di campionato contro la Sampdoria per 1-3 a Marassi, preparandosi al meglio per la sfida di questa sera. I bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell'AllianzStadium, tutto esaurito per l'occasione, per la partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale della ChampionsLeague contro il Villareal. La gara di andata, terminata 1-1, ha visto i bianconeri farsi rimontare il gol di Vlahovic in apertura, alla sua prima marcatura in carriera in Champions League con la prima palla toccata. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri dovrà quindi cercare a tutti i costi la vittoria, grazie alla quale potrà passare il turno ed approdare ai quarti di finale della competizione.