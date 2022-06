Marchionni: “Pogba un campione, buona stagione di Locatelli”

Marco Marchionni, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Chiellini e Pogba.

redazionejuvenews

Marco Marchionni, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Pogba: "Stiamo parlando di un campione e la Juve attuale ha dimostrato di avere bisogno di campioni. Quindi sicuramente se dovesse arrivare sarà un grande acquisto per la società e per Massimiliano Allegri. I giocatori si giudicano da quello che fanno in campo. Sicuramente Allegri e il suo staff dovranno capire bene che tipo di infortuni ha avuto e cercare di metterlo nelle condizioni di mettersi bene fisicamente ed esprimersi ai livelli che tutti conosciamo".

Ancora sul francese, su Di Maria e Locatelli: "Se Pogba basta per completare il centrocampo? Questa domanda bisognerà farla ad Allegri, perché è l’unico in grado di sapere la risposta avendo lavorato con gli altri giocatori che ha in rosa. Se con Pogba e Di Maria sarà una Juve da Scudetto? Sicuramente sarebbero grandi acquisti che potranno aiutare la Juve a puntare a qualcosa di più importante, compreso lo scudetto. È stata una buona stagione per Locatelli, anche se comunque la Juve ha avuto tante difficoltà sin dall’inizio soprattutto a centrocampo. Leader e capitan futuro? Beh se lo dice Allegri allora bisogna fidarsi".

Sugli altri centrocampisti e su Chiellini, che dirà addio alla Juventus dopo 17 stagioni con la Vecchia Signora: "Fagioli, Rovella e Miretti? Sono tutti giocatori importanti, da Juve, che possono far parte della rosa bianconera già a partire dalla prossima stagione. Poi starà ad ognuno di loro dimostrare subito di essere da Juventus. Arthur e Rabiot? Sono due giocatori diversi, ma che possono far parte della rosa della Juve. E poi Rabiot ha sempre giocato quest’anno con Allegri, quindi… Sostituire Giorgio è molto difficile, perché la Juve perde un grande giocatore e un grande capitano sempre pronto a lottare per i colori bianconeri".