Marchionni: “Allegri è l’uomo giusto, Juve da Scudetto”

Marco Marchionni, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Allegri e Vlahovic.

Marco Marchionni, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Certo che lo ritengo l’allenatore giusto, perché non dimentichiamoci quello che ha fatto per la Juve nella sua prima esperienza, portandola due volte in finale di Champions League oltre agli Scudetti e a tutti i trofei vinti in Italia.

La Juve è da Scudetto. Come ho già detto, secondo me ha iniziato molto bene il campionato, ma ora dovrà dimostrare continuità. Inter e Milan corrono e Allegri non può permettersi altri passi falsi nel mese di ottobre.

Vlahovic? È un peccato per il suo nuovo infortunio, speriamo non sia nulla di grave e che possa tornare subito a disposizione. Perché insieme a Federico stavano facendo molto bene e stavano dimostrando di essere una coppia d’attacco importante. Vlahovic ha già dimostrato che se sta bene è in grado di fare la differenza per la Juve".

