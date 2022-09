Marchetti: “Dodici telecamere bastano. Vi dico l’errore del VAR”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a TMW Radio, ospite dell'Editoriale. Sull'errore arbitrale subito dalla Juventuscontro la Salernitana: "Secondo me non c’è dolo, ma un errore grave. Per il VAR dodici telecamere vanno benissimo, bastano e avanzano. I problemi sono altri, la telecamera che doveva scovare Candreva c’era a prescindere da quella che non aveva Lissone, è la telecamera che è andata a stringere in area di rigore. Quante volte il difensore è vicino alla bandierina per ostacolare il cross? Ogni volta la prima cosa che si dice all’arbitro è di controllare se ci sia o meno il difensore vicino alla bandierina. L’errore è questo, non aver posto questa domanda. Se fosse venuto questo dubbio al VAR, non avrebbero mai richiamato l’arbitro. Bonucci non è attivo perché non tocca il pallone, ma potrebbe condizionare i difensori e questo va giudicato dall’arbitro in campo".