Marchegiani: “Non mi stupiscono le difficoltà della Juve. Allegri…”

Torna la Serie A, con la Juventus che scenderà in campo nell'anticipo di domenica delle 12:30 contro il Frosinone . In un Allianz Stadium sold out, i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria che manca da quattro partite: nelle ultime uscite infatti la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato solo due punti, che l'hanno portata a meno 9 dalla testa della classifica ed a doversi guardare le spalle dal ritorno del Milan.

"Nel momento in cui perdi lo scontro diretto con l'Inter e pareggi con l'Empoli ci sta un momento di difficoltà, ma il quarto posto non è discussione mentre il primo posto è andato. Adesso alla Juventus Allegri chiede di fare l'allenatore, gli hanno dato l'obiettivo di tornare in Champions che è obbligatorio e su questa verrà valutato il risultato poi a dire che la Juventus possa guardarsi attorno per cercare un nuovo allenatore per un altro tipo di progetto non ci vedo nulla di clamoroso: i dirigenti devono capire se con lui possono migliorare i giocatori che hanno a disposizione".