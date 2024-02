Mercato Juve | Elkann vuole una formazione da urlo per il 2024! In attacco…

La Juventus sta affrontando con determinazione la necessità di una trasformazione radicale in vista della prossima stagione. Sotto la guida di Elkann, la dirigenza è consapevole che l'ultima finestra di mercato è stata poco soddisfacente e, una volta risolti i problemi finanziari, l'attenzione sarà finalmente rivolta agli acquisti. Le ultime voci di mercato juventino suggeriscono la possibilità di assemblare una squadra da sogno per il prossimo anno. Ecco cosa potrebbe uscire fuori in questo senso, dalla porta all'attacco <<<