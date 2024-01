Marchegiani: “Juventus in crescita. Giovani? Allegri ci ha preso gusto”

Marchegiani ha parlato della Juventus vista in Coppa Italia: l'ex portiere si è complimentato con mister Allegri per il lavoro con i giovani

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia sul Frosinone. Ecco le sue parole: "E' una squadra che per tanto tempo ha ottenuto risultati superiori rispetto alla superiorità vista in campo ma in questo momento è in grande crescita. Weah ora sta bene fisicamente e sta dando quello che la Juve si aspettava da lui".